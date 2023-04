Intervenuto sulle frequenze di Radio Bianconera, l'ex difensore Moreno Torricelli ha parlato della probabile assenza di Vlahovic per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter: "Dispiace se non ci sarà, anche se sta vivendo un momento negativo è un attaccante su cui io punterei sempre. Con Milik titolare serviranno due esterni che fraseggino con lui, ma Allegri non è uno sprovveduto e troverà una soluzione tenendo conto anche del fatto che la partita potrebbe andare ai supplementari".