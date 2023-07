L'arrivo di Juan Cuadrado all'Inter e quello possibile di Romelu Lukaku alla Juventus tengono banco in questi giorni di calciomercato. A parlare è anche Moreno Torricelli, ex difensore della Juve, ai microfoni di Radio Bianconera: "I calciatori sono dei professionisti ed anche se vestiamo una maglia per tanto tempo poi possiamo cambiare squadra, giochi per la maglia che vesti ma non per questo devi rinnegare il passato. Ci sono delle eccezioni ovviamente, non avrei mai immaginato Francesco Totti alla Lazio, ma se parliamo di Cuadrado che va all'Inter io non ci vedo nulla di incredibile.

Lukaku? Può capitare che un nuovo giocatore da avversario non ti piace e poi l'anno dopo lo acquistano. Certo è che se Lukaku arriva nello spogliatoio bianconero, e mi auguro di no, penso che qualcosina dovrà spiegare ai compagni, credo che nel caso, ci sarà sicuramente un confronto".