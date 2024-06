La spunta ai calci di rigore dopo una rimonta incredibile culminata col secondo gol personale di Cher Ndour al minuto 96 l'Italia Under 21 di Carmine Nunziata, impegnata quest'oggi contro la selezione Under 23 di Panama nella gara valida per il Torneo Maurice Ravello. Nella lotteria del dischetto è decisivo Jacopo Sassi, estremo difensore degli Azzurrini, con due parate.

Gioca un tempo Sebastiano Esposito, sostituito a inizio ripresa da Cristian Volpato, mentre Mattia Zanotti è subentrato al minuto 67 a Riccardo Turicchia. L'Italia Under 21 mantiene con questo risultato il secondo posto del girone A, valido per la finale per il terzo posto, con 5 punti.