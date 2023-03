Ivan Juric, tecnico del Torino, ha scelto un metro di paragone dopo il successo sul Lecce, parlando di Antonio Sanabria: "Sappiamo quello che ci può dare e quello che non può darci: ad esempio non può fare quello che ha fatto Nzola contro l'Inter, però ha altre qualità che si possono sfruttare. Abbiamo modificato il suo attacco alla porta ed è sicuramente scattato qualcosa in positivo in lui, trovando questo miglioramento. Speriamo che possa continuare su questa strada per dare ancora di più".