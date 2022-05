Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, ha parlato in zona mista al termine di Torino-Roma del centrale granata Gleison Bremer: "Ha fatto una ottima stagione - ha detto, come raccolto da TMW -, ci sarà modo di 'rubare' qualcosa anche da lui. Noi lo ringraziamo, andrà sicuramente in una grande squadra".