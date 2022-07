A meno di sorprese dell’ultima ora, Gleison Bremer si presenterà domani al raduno del Torino al Filadelfia. È appena tornato dalle vacanze in Brasile ed è convocato da Ivan Juric per la ripresa della preparazione, ma è innegabile che la situazione del difensore brasiliano sia alquanto particolare visto che il suo destino è già scritto e sarà lontano dai granata, con l'Inter che aspetta il momento giusto per chiudere l'operazione. Come riporta La Stampa, infatti, sarà pressoché impossibile che Bremer parta col gruppo del Toro per il ritiro Bad Leonfelden, prima tappa dell’estate granata all’estero.