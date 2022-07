Pressing importante quello della Juventus nei confronti di Gleison Bremer, il difensore centrale tanto desiderato dall'Inter che potrebbe vedersi soffiare dalla più antica dei rivali. Argomento spinoso per i nerazzurri sul quale l'agente di mercato Davide Torchia esprime il suo giudizio ai microfoni di TMW Radio: "La regola che ci insegnano è che chi scrive passa avanti. Però bisogna anche dire che le promesse potrebbero non diventare realtà. Mettiamoci dalla parte di Bremer non ha una sola richiesta ha una rosa ampia di scelte e tra l'Inter e la Juventus è normale che il primo club che mette nero su bianco avrà il giocatore".