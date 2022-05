Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, anche Luca Toni ha affrontato il tema della sfida scudetot tra Inter e Milan. "Sarà sicuramente una bella lotta fino all'ultimo, ma penso che l'Inter alla fine possa farcela - ha detto l'ex punta della Nazionale campione del mondo 2006 -. Da ex attaccante punto tutto sui centravanti, decidono sempre loro. Lautaro da una parte, Giroud ma anche Ibrahimovic dall'altra. Per il Milan sarà fondamentale la prossima in casa del Verona: li conosco, stanno bene fisicamente e giocare lì non è davvero mai facile".