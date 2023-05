Secondo Luca Toni, è impossibile prevedere l'epilogo dell'euroderby che il 10 e 16 maggio metterà di fronte Inter e Milan con in palio la finale di Champions League: "Per me è 50 e 50, non riesco a trovare una favorita", ha ammesso candidamente l'ex bomber a DAZN, durante 'Supetele'. Prima di ipotizzare una possibile sorpresa di formazione in casa nerazzurra: "Lukaku ora sta bene, non so se Inzaghi lo metterà in panchina".