Il suo futuro alla Fiorentina è tutt'altro che sicuro, con l'Inter che prosegue nel suo pressing. Ma intanto, Nikola Milenkovic si spende nel ruolo di consigliere nei confronti dell'amico e connazionale Luka Jovic, pronto allo sbarco in viola. Parlando ai microfoni di La Nazione, l'ex difensore gigliato Nenad Tomovic ha svelato un retroscena sull'attaccante in arrivo dal Real Madrid: "L'ho incontrato qualche tempo fa in un parco di Belgrado, abitiamo nella stessa zona e ci siamo messi a parlare mentre i nostri bambini giocavano... Ancora non era uscita la storia della Fiorentina, sennò saremmo entrati in argomento di sicuro. Poi ho saputo che Milenkovic ha messo una buona parola, anche due, su Vincenzo Italiano. E mi sembra di capire che alla fine il matrimonio si farà".