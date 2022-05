Tommaso Rocchi, ex attaccante dell'Inter e oggi allenatore della Lazio Under 18, ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato della stagione appena conclusa, soffermandosi in particolar modo sulla squadra nerazzurra.

“È stato un campionato avvincente. Più combattuto degli ultimi anni. Il Milan ha avuto più continuità. Anche nei momenti più difficili è riuscito a rimanere nelle prime posizioni ed è stato più continuo dell’Inter - le sue parole -. Dybala? Lo vedrei bene in tutte le squadre. È fantastico. Un giocatore importante che fa la differenza”.