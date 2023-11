Se per il titolo di campione d'Italia la bagarre è segnata, meno strette le distanze tra i protagonisti alla lotta per il titolo di capocannoniere. Ancora a segno Lautaro Martinez che ieri all'Allianz Stadium ha sottoscritto il tredicesimo gol stagionale, in altrettante giornate.

Una media che non lascia grandi speranze per i rivali del capitano dell’Inter. In quota a 1,50 su William Hill, per il primo titolo della sua carriera, l'argentino è in netto vantaggio sull’ultimo re dei marcatori della Serie A, ovvero Victor Osimhen, lontano a 7,50. Terzo alle spalle del senegalese del Napoli, c'è Oliver Giroud, a quota 9, un gradino in classifica sopra Domenico Berardi, dopo la doppietta a Empoli proposto a 11 volte la posta.