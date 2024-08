L'Inter domani pomeriggio affronterà in amichevole il Chelsea a Stamford Bridge. Un'occasione per molti tifosi che vivono a Londra e dintorni per vedere la propria squadra dal vivo. E, perché no, provare a incontrare qualcuno il giorno prima.

È così che un gruppo di interisti dell'Inter Club Londra si è recato all'InterContinental London Park Lane, dove alloggia la squadra, e si è fatto immortalare assieme al presidente Giuseppe Marotta e all'allenatore Simone Inzaghi, entrambi molto disponibili.