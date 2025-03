Autore del gol del momentaneo 1-0 ieri sera contro il Feyenoord, Marcus Thuram si è preso il titolo di Player of the March della partita di ieri sera a San Siro. Questa la motivazione del panel tecnico della UEFA: "L''attaccante dell'Inter ha creato molti problemi al Feyenoord con le sue corse e la sua fisicità. Ha segnato un gran gol all'inizio della partita con una conclusione fantastica ed è stato sfortunato a non trovare la seconda rete, dopo una grande azione".