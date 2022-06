"Non sono sicuro che l'Inter voglia Lukaku tanto quanto quest'ultimo vuole l'Inter". Ad affermarlo è Kristof Terreur, corrispondente belga di Het Laatste Nieuws per la Premier League, sulle frequenze di BBC Radio 5.

"E' un affare difficile - aggiunge il giornalista -. Questa soap opera è in corso da quando Lukaku ha rilasciato quell'intervista a Sky Italia a dicembre. Vuole chiaramente lasciare il Chelsea, ma tornare all'Inter non è facile. Hanno un budget molto limitato e probabilmente dovrebbero prenderlo in prestito o fare uno scambio di giocatori, ma non succede spesso".