Bruttissima notizia per Luciano Spalletti dal ritiro della Nazionale azzurra ad Appiano Gentile: il CT azzurro perde Mateo Retegui per la doppia sfida contro la Germania valida per i quarti di finale di Nations League. L'attaccante dell'Atalanta ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra e pertanto è out per il duplice confronto coi teutonici. Il giocatore lascerà pertanto il gruppo dell'Italia per fare ritorno a Bergamo.