Javier Tebas, presidente della Liga, in un'ntervista concessa a Tuttosport è tornato a parlare del progetto della Superlega, tornato di moda negli ultimi giorni. "Florentino Pérez è in costante pressing su Barcellona e Juventus - le sue parole -. È il presidente del Real a trascinarli perché è uno al quale non piace perdere nemmeno ai giochi da tavolo. La soluzione non è una nuova competizione perché sia la Superlega presentata nell'aprile del 2021 che quella che ci vogliono propinare ora distruggerebbero i campionati nazionali e, sul lungo periodo, anche gli stessi club che oggi la propongono".