Javier Tebas, numero uno della Liga, durante il Business of Football Summit organizzato dal Financial Times, ha parlato del momento del calcio europeo, soffermandosi in particolar modo sul campionato inglese. "La Premier League è al top e per la Liga è difficile competere se non impossibile a livello commerciale - le sue parole riportate da Calcio&Finanza -. Non c’è gelosia, a livello commerciale sono al top, ma parlando a livello sportivo c’è competitività con le altre leghe. In Spagna a dicembre il parlamento ha approvato un atto in cui si sostiene che i club della Liga si sono autoregolati con le norme del controllo economico, mentre la Premier League non è stata capace di autoregolarsi. La scelta di affidarsi a un regolatore è corretta perché serve una regolazione. Il Real Madrid potrebbe spendere quanto i club inglesi ma non lo fa per non aumentare l’inflazione. Non voglio che il Real Madrid possa comprare chiunque, non voglio tornare indietro ma bisogna adattarsi al calcio di oggi".