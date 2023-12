Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, si è pronunciato sui propri canali social dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE che accusa UEFA e FIFA di abuso di posizione dominante.

"Affinché sia chiaro. La CGUE afferma che le regole per l'ammissione alle competizioni FIFA e UEFA sono trasparenti, ma non che debbano ammettere la Superlega. Al contrario, sottolinea che i criteri di ammissione ai concorsi devono essere trasparenti, oggettivi e NON DISCRIMINATORI. Principi appunto incompatibili con la Superlega".