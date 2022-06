"Questa settimana presenteremo una denuncia contro il PSG, la scorsa ne abbiamo presentata una contro il Manchester City per Haaland . Non sto difendendo il Real Madrid contro Mbappé, voglio preservare il calcio europeo". Lo ha dichiarato Javier Tebas , presidente de La Liga, durante un evento stampa a Valladolid.

"Consentire queste operazioni è più pericoloso della Super League. Il PSG finirà con una perdita di 200 milioni di euro, se ne sta già trascinando altri 300 e con tali risultati prolunga a Mbappé", ha aggiunto Tebas. Al quale, qualche giorno fa, prima della finale di Champions, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin aveva risposto a tono: "Per me non è corretto che un campionato ne critichi un altro. Da quello che so, l’offerta del Real per Mbappé era simile a quella del PSG".