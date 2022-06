Javier Tebas, presidente de La Liga, attacca il PSG: "Fra oggi e domani presenteremo un reclamo alla UEFA per Mbappé. Non permetteremo ad un club di distruggere l'ecosistema del calcio europeo", ha dichiarato ai microfoni di Europa Press, rincarando la dose: "Non è polemica e basta: ci sono dati economici oggettivi. Perdite intorno ai 300 milioni di euro e incassi superiori a Real Madrid, Manchester United e Barcellona, dati a cui nessuno crede. Ma rinnovano lo stesso il contratto di Mbappé. È impossibile se non ci sono inganni nelle sponsorizzazioni o negli apporti di capitale maggiori di quelli consentiti dalla UEFA".