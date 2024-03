Assente per infortunio da prima della gara di Champions League dello scorso 21 febbraio contro l'Arsenal, Mehdi Taremi è quasi pronto a tornare a disposizione del Porto, forse già per la classica di domani contro il Benfica. Ad aprire all'opzione è stato Sergio Conceicao, che ha parlato così delle condizioni dell'attaccante iraniano in conferenza stampa: "Taremi ha mostrato segnali di miglioramento, ma vedremo come sta domani dopo l'allenamento", le parole del tecnico dei Dragoes.