Altre novità su X riguardo al futuro prossimo di Mehdi Taremi. Il giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh, che ha pubblicato ieri un'intervista all'attaccante, informa che il giocatore arriverà in Italia il 10 luglio per finalizzare il suo contratto con l'Inter. Successivamente verrà presentato come un nuovo giocatore nerazzurro.

Mehdi Taremi will arrive in Milan on Wednesday, July 10 to finalize his contract with #Inter. He will then be presented as their new player. pic.twitter.com/BHdgEyoWJ3