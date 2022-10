"L'Inter si è ripresa. Quando sta bene Barella si vede qualcosa in più e la squadra si muove meglio. E' determinante, la squadra fatalmente cresce con lui". Marco Tardelli, intervenuto negli studi di 90° minuti, non ha dubbi: Nicolò Barella è un fattore determinante per l'Inter e le sue recenti prestazioni hanno permesso alla squadra di ottenere risultati importanti e mettersi alle spalle il periodo buio di inizio stagione.