Intervistato da TMW Radio, Marco Tardelli esprime il suo punto di vista sulle scelte operate dalla Juventus negli anni scorsi dal punto di vista della guida tecnica specie dopo la fine della prima esperienza di Massimiliano Allegri: "Si poteva cambiare in quel momento. Avrei preso un allenatore giovane, scegliendo Andrea Pirlo come hanno fatto o casomai puntando su Simone Inzaghi. Secondo me sarebbe stato un profilo da Juventus. È un tipo di allenatore che sa dove mettersi. Sarri ha fatto bene, ma non era il genere di mister che volevano i tifosi e la società. Quando punti su un allenatore che consideri una 'promessa' devi puntarci con un progetto triennale. Inzaghi all’Inter sta facendo bene”.