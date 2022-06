Presente alla presentazione della collezione di Le Coq Sportif per i 40 anni dalla conquista del 'Mundial', Marco Tardelli ha ampiamente risposto sulle questioni strettamente legate alla Nazionale italiana, sottolineando l'importanza di alcuni giocatori per la 'ripartenza' della squadra di Mancini. Tra i nomi fatti non può che esserci quello del nerazzurro Nicolò Barella. "Blocco Juve? Non c'è e non ci sarà più. C'è un blocco di stranieri più che altro. Scamacca e Raspadori giocano nel Sassuolo, squadra non di grande esperienza internazionale.... Azzurri da cui ripartire? Barella, Zaniolo e Tonali" riporta l'ANSA.