Tananai farà stasera il suo esordio in questa edizione del Festival di Sanremo dopo essere arrivato ultimo l’anno scorso. Il cantante, grande tifoso nerazzurro, è stato interrogato da Libero sulla possibilità di barattare il derby con un’esibizione impeccabile sul palco dell’Ariston: Nel senso che il derby finisce 0-0? Allora accetto, sono talmente fiducioso nell’Inter di adesso che non temo niente - ha assicurato -. Andavo in Curva Nord, hai visto che coreografia l’altra sera? Pazzesca”, ha concluso.