Pierluigi Tami, direttore tecnico della Nazionale svizzera, ha commentato tramite comunicato stampa la decisione di Yann Sommer di congedarsi definitivamente dalla Nati. Elogiando le qualità soprattutto morali dell'estremo difensore dell'Inter: "Yann non è solo un eccellente portiere, ma anche un modello per molti atleti come persona. E la sua carriera è un esempio per i giovani".