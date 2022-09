Dopo che Giovanni Fabbian ha fatto la voce grossa anche con la Nazionale Under 20, Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, parlando ai microfoni di Video Touring ha fatto capire le intenzioni del club amaranto in merito al giovane centrocampista padovano: "Parleremo con l'Inter. A volte i prestiti con diritto di riscatto sono mascherati da opzioni di controriscatto a cifre in cui il guadagno è basso”.