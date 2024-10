Raggiunto dal magazine SportWeek, Stefano Tacconi ha espresso il proprio apprezzamento per la nuova Juventus targata Thiago Motta: "Mi piace, è una squadra che ha un futuro. E mi piace Thiago Motta perché è uno che non guarda in faccia a nessuno, fa giocare chi sta meglio senza badare al nome. Credo che la Juve sia già pronta per vincere lo scudetto, anche perché pure le altre grandi non sono partite benissimo".