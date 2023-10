Intervistato dalla Gazzetta, Alessio Tacchinardi si proietta alla sfida del Meazza di sabato sera: "Mi auguro che quello di domenica sia un Milan-Juventus da scudetto, come era anche ai miei tempi", dice l'ex mediano bianconero.

Conta di più per il Milan capolista o per la Juve terza e a -4?

"Per la Juve non c’è occasione migliore per dimostrare di essere tornata. I bianconeri, vincendo a San Siro, possono mandare un segnale forte al campionato".

Allegri ritrova Vlahovic al centro dell’attacco...

"Recupero fondamentale. Il Dusan di quest’anno sposta gli equilibri".

Il caso scommesse di Fagioli distrarrà la Juventus?

"Non penso. Non ha inciso negativamente nemmeno la sospensione di Pogba per doping. Ormai Allegri e il gruppo si sono fatti una bella corazza. Però a gennaio qualche rinforzo servirà".