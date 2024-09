"La Juventus per me è la più stimolante. E anche offensivamente la più forte da vedere: per me è più forte anche dell'Inter per quanto riguarda l'attacco". Questa la convinzione di Alessio Tacchinardi, che ha messo a paragone i due reparti offensivi ieri sera durante 'Pressing'.

"Parlo a livello di giocatori, anche quantitativamente ne ha di più. Conceiçao, Nico Gonzalez, Vlahovic, Koopmeiners, Mbangula, Yildiz... Quanti giocatori ha l'Inter davanti rispetto alla Juve? I bianconeri ne hanno tanti", ha sottolineato l'ex centrocampista bianconero.