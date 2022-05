Per il rilancio di Dybala meglio Mourinho, Pioli o Inzaghi? A rispondere è l'ex bianconero Alessio Tacchinardi che a TMW Radio ha detto: "Guardando solo al campo oggi Dybala non è il giocatore di tre anni fa. Oggi è un giocatore che ha un talento straordinario ma a cui manca qualcosa. Ripensando anche alla finale di Coppa Italia l’argentino non è stato decisivo. Dybala aveva alzato il livello ed aveva dimostrato di essere un fenomeno, ma poi si è un po' perso. Starebbe bene in tutte queste tre anche a Napoli. Bisogna sempre vedere il campo perchè per ora deve ritornare al suo livello di qualche anno fa".