"Una partita intensa, finalmente nel nostro campionato, giocata a 200 all'ora. Tante belle cose ma anche tanti difetti in fase difensiva". Così Alessio Tacchinardi ha visto la partita di ieri tra Inter e Juventus.

"Penso che abbia da recriminare più l'Inter perché sul 4-2 ha avuto tante palle per aumentare il vantaggio - dice ancora a Pressing -. Yildiz ha fatto due grandi gol dimostrando di essere un grande giocatore. L'Inter a livello difensivo non è la stessa squadra dell'anno scorso. La Juve? Ha un allenatore che ha personalità. Cambia continuamente formazione e tira fuori Vlahovic sul 4-2. Per me Inzaghi va a casa pensando che non può prendere gol così. Motta pensa che non può concedere due rigori sciocchi come questi. L'Inter gol così l'hanno scorso non li prendi mai".