Che cosa manca alla Juventus per tornare ai propri standard?

"Non penso che oggi non fosse la partita della stagione. Credo che comunque ci fosse molto la testa alla finale della Coppa Italia. La finale è una partita da vincere perché accontentarsi solo del quarto posto, per una società come i bianconeri, è davvero poco. La Coppa Italia deve essere il trofeo per salvare la stagione".

Si aspettava una rimonta del genere dell’Inter? Che ne pensa della prossima partita del Milan?

"Sinceramente sì. Va detto che nonostante quello che si dica è comunque difficile fare una rimonta del genere. L’Empoli è comunque una squadra che gioca davvero bene a calcio. L’Inter ha dimostrato una grande mentalità e mi aspettavo questa vittoria per mettere ancora più pressione al Milan. Per il Milan sarà una partita sicuramente complicata anche perché per caratteristiche il Verona sarà difficile da battere".