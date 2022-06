Negli scorsi giorni, si era fatta insistente la voce secondo la quale l'Inter si sarebbe dovuta 'liberare' del contratto di Edin Dzeko per far posto in rosa sia a Romelu Lukaku che a Paulo Dybala. Il profilo del bosniaco, stando ad alcuni media, potrebbe far gola alla Juventus, ma non per Alessio Tacchinardi: "Il bosniaco è forte e ha esperienza, può ancora dire la sua, ma non mi priverei di Morata: tra i due sceglierei lo spagnolo perché è più duttile, andrei sul sicuro", le parole dell'ex centrocampista bianconero a TMW Radio.