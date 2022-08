Il capitolo Super League non è ancora da considerarsi chiuso definitivamente, contrariamente a quanto va sostenendo da mesi il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin. "Nello schema annunciato nei mesi scorsi, mi sembra un progetto archiviato, ma chi dice “abbiamo vinto” sbaglia di grosso - sottolinea Ivan Gazidis, Ceo del Milan a La Repubblica -. Le tensioni che hanno generato il progetto Superlega sono ancora tutte sul tavolo. I club inglesi restano dominanti, della Superlega non hanno bisogno perché la Premier League è già una Superlega. Tutti gli altri, a cominciare dai club prestigiosi con la bacheca piena di trofei e che oggi sono in gravi difficoltà, hanno la necessità assoluta di affrontare il problema. Fino a che non si troverà il modo di risolvere le tensioni presenti nel sistema, queste continueranno a crescere. È l’ora di sedersi a un tavolo, tutti insieme, per discuterne".