La Lega Serie A ha reso noti prezzi, tempi e modalità di vendita dei biglietti per la finale di Supercoppa italiana che il prossimo 18 gennaio metterà fronte Milan e Inter a Riyadh, in Arabia Saudita. Sela Sport, partner per l’organizzazione della EA SPORTS SUPERCUP 2022/2023, metterà in vendita dal 7 dicembre 2022 i tagliandi per l’evento, anche avvalendosi della collaborazione dell’Autorità del Turismo Saudita. Per poter entrare in Arabia Saudita, ogni tifoso dovrà procedere anche con la richiesta del visto turistico elettronico.