La UEFA ha inoltre annunciato che la tecnologia del fuorigioco semi-automatico farà il suo debutto nelle competizioni europee per club in occasione della Supercoppa; il nuovo sistema sarà poi implementato a regime a partire dalla fase a gironi della prossima Champions League. “La UEFA è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni tecnologiche per migliorare il gioco e supportare il lavoro degli arbitri. Questo sistema innovativo consentirà alle squadre VAR di valutare le situazioni di fuorigioco in modo rapido e più accurato, migliorando la fluidità della gara e l’uniformità delle decisioni”, ha dichiarato l’UEFA Chef Refereeing Officer, Roberto Rosetti.