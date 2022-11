Secondo la piattaforma cinese Tianyancha, Suning.com e la sua filiale logistica sono state coinvolte in un caso di revisione fallimentare lo scorso 21 novembre, innescando voci sulla piattaforma di e-commerce che nei mesi scorsi ha lottato con una persistente crisi debitoria. Una situazione smentita fortemente dal colosso cinese. Il richiedente fallimento è Neijiang Jinhua Logistics Co., Ltd., e il motivo addotto è che Suning.com e la sua filiale logistica non sono state in grado di saldare i debiti e ovviamente mancano di solvibilità. Suning.com ha affermato che il caso è una disputa tra la sua filiale logistica e Neijiang Jinhua Logistics e che non coinvolge la stessa Suning.com.