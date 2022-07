Segnali di netta ripresa per Suning.com provengono dalla Cina. Il ramo commerciale della holding di Nanchino si è infatti classificato al primo posto tra le 100 migliori catene di negozi cinesi nella classifica della China Chain Store & Franchise Association. Dal 2021, Suning.com, che è entrata in una nuova fase di sviluppo, si è concentrata su un nuovo posizionamento nel settore dei servizi al dettaglio che fornisce agli utenti soluzioni per scenari domestici e ha approfondito la cooperazione tra "governo, impresa, fabbrica e banca" aymentando i sussidi al consumo multipli, che hanno accelerato la ripresa delle vendite nei negozi.