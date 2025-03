All'indomani della vittoria conquistata dalla Croazia a spese della Francia in Nations League, Petar Sucic, centrocampista promesso sposo dell'Inter, ha parlato così del cammeo di pochi minuti concessogli dal ct Zlatko Dalic al tramonto della sfida: "Certo che sono contento di aver giocato, significa molto per me. Sono felice di aver potuto aiutare la squadra. Sono stato fuori per un lungo periodo e ora sto tornando, mi sto rimettendo in forma. Sono soddisfatto", ha spiegato il giocatore della Dinamo Zagabria a Sporthrt.

"E' stata una serata bellissima, abbiamo giocatore probabile contro l'avversario più duro che si potesse incontrare, sicuramente il match più importante finora. Il ritorno? Sono pronto, siamo tutti pronti", ha concluso Sucic.