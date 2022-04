L'ex allenatore dell'Inter Andrea Stramaccioni è stato intervistato nel corso de 'Il Diabolico e il Divino', trasmissione di New Sound Level 90FM, nel corso della quale ha parlato dell'impresa nerazzurra di domenica sera a Torino, a dieci anni di distanza dal colpo da lui firmato contro i bianconeri: "L’Inter è rientrato prepotentemente nella lotta scudetto, io l’ho sempre considerata la favorita. Sono romano e romanista ma i nerazzurri avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Questa vittoria è fondamentale perché è arrivata contro un avversario che stava attraversando un bel momento di forma. Faccio i complimenti all’Inter per aver scelto un mister come Simone Inzaghi che fa del 3-5-2 il suo mantra, così come Antonio Conte, per non snaturare l’assetto della squadra che ha vinto lo scudetto. In più ha richiesto alcuni giocatori che conosceva per ridurre il tempo di adattamento. Io sono molto contento del percorso dell’Inter".