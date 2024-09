Tra i grandi protagonisti della vittoria dell'Italia contro la Francia c'è indubbiamente Davide Frattesi, autore del gol del 2-1 azzurro. Una prova di grande qualità che porta inevitabilmente a pensare a quanto potrebbe rendere se giocasse da titolare nell'Inter. Ma su questo aspetto, dalla postazione di RAI Sport Andrea Stramaccioni tiene a sottolineare un aspetto: "Per sua fortuna, lo dico scherzosamente, ha davanti a sé all'Inter Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan che sono dei giocatori straordinari. E questo anche per fortuna dell'Inter. Ma il suo contributo lo dà sempre e anche con ferocia: lo fa nell'Inter cambiando le partite e lo ha dato anche stasera. Senza timore di smentita, per me è una delle mezzali più forti d'Europa ad attaccare gli ultimi 16 metri".