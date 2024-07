Dura la critica di Andrea Stramaccioni nei confronti di Luciano Spalletti per la pessima gestione del gruppo durante questi Europei finiti malamente per l'Italia. Questo il pensiero espresso per RAI Sport: "Ha cambiato troppi sistemi di gioco. Nel Napoli lui non faceva cambi di modulo, qui non ha trovato qualcosa che gli piace. Ha cambiato la struttura del centrocampo. Sostituisce Nicolò Barella perché da trequartista non funziona, ma Barella non ha mai fatto il trequartista nell’Inter. La sensazione è che se arrivi sempre secondo sulla palla è perché non sei messo bene. Sul primo gol della Svizzera proprio Nicolò si perde Freuler“