Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha risposto a tono alle dichiarazioni rilasciate dai Comitati contrari alla demolizione dello stadio di San Siro per far spazio al nuovo impianto a cui stanno lavorando da anni Inter e Milan: "La loro unica preoccupazione è che si faccia un nuovo stadio, a mio avviso non c’è alcun dialogo - le parole del primo cittadino del capoluogo lombardo riportate da Sportface -. Dicono di temere un dibattito non trasparente, ma a quanto pare tutto ciò che facciamo non va bene. Dal canto mio, mi limito a far rispettare la legge, la quale prevede che i volumi assegnabili agli sviluppatori fossero quelli del Pgt e che si faccia il dibattito pubblico. Io sono pronto ad illustrare a tutta la città la mia linea, ma non posso prestare attenzione ad ogni singola recriminazione, specialmente quando il dialogo è inesistente".