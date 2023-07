Mentre il Comune di Milano traccheggia per il vincolo su San Siro, il Milan va avanti per la sua strada verso lo stadio nuovo, ossia quella che porta a San Donato. Secondo il quotidiano Il Giorno, iniziano anche a circolare voci sull’ipotetico inizio lavori: il club rossonero vorrebbe posare la prima pietra a gennaio 2025. Questo vorrebbe dire che per i prossimi tre campionati almeno, Milan e Inter continueranno a condividere il Meazza, che nel mentre ospiterà la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e forse anche la finale di Champions nello stesso anno, se non nel 2027.