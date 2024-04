Cattive notizie per il Comune di Milano e per la ristrutturazione di San Siro dal fronte Milan? Nonostante l'intenzione palesata da Palazzo Marino di puntare forte sul progetto di ristrutturazione di San Siro, il club rossonero non desiste dall'idea di avere la sua casa a San Donato e anzi aumentano il pressing con Comune e Regione Lombardia. Ma secondo il quotidiano Il Giorno, è meglio non dare nulla per scontato: questo perché i vertici della società rossoneri lo scorso 8 marzo si sono seduti al tavolo con Comune, Inter e WeBuild per esaminare il progetto di restyling del Meazza.

Il piano di WeBuild sarà pronto entro giugno: quello sarà il momento della verità per capire se un ammodernamento dello stadio è possibile senza costringere Milan e Inter a traslocare. Un’ipotesi, quella del trasloco temporaneo da Milano, che i due club hanno scartato fin dall’inizio. Da qui i progetti rossonero per San Donato e nerazzurro per un nuovo stadio a Rozzano. Il Milan procede spedito per il suo nuovo impianto, l’Inter ha ottenuto la variante urbanistica che auspicava nel Pgt di Rozzano. Il tutto aspettando di chiedere e ottenere la proroga della prelazione sull’area per il nuovo stadio ai Cabassi, attuali proprietari del terreno.