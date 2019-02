Il Bayern Monaco si mette in fila per Ivan Rakitic. Il croato, avvicinato all'Inter per la prossima stagione, sarebbe finito nel mirino del club tedesco. Lo riporta dalla Spagna il quotidiano Sport, spiegando come l'interesse nerazzurro sia vero e provato, ma anche come la dirigenza del Barcellona non sta "prendendo troppo sul serio questo interesse perché l'Inter non è in grado di presentare un'offerta economica ragionevole per il trasferimento - si legge -. Il Chelsea lo voleva, ma la sanzione della FIFA che gli impedisce di concludere qualsiasi operazione, mentre il Manchester United rimane in attesa come la Juventus". Ciò che è chiaro è che l'asta è già iniziata, con il Barcellona è convinto che sarà in grado di vendere il croato per una cifra superiore ai 50 milioni.

