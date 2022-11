Jacub Kiwior ed Emil Holm, giovani prospetti dello Spezia, sarebbe finiti, secondo radiomercato, nel mirino di alcune big italiane. Indiscrezioni che, tuttavia, non risultano a Eduardo Macia, Chief Football Officer dei liguri: "Ho letto di Juventus, Milan e Inter interessate, ma per ora noi non abbiamo sentito nessuno", la sua risposta laconica in conferenza stampa riportata da Tuttosport.